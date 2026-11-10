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Perasovic espera la llegada de un “buen pívot pronto”

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18:00 - 20:00
El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Velimir Perasovic Kosner Baskoniako entrenatzailea pibot baten fitxaketaren zain
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Última actualización

El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, ha indicado, en vísperas del duelo de Euroliga contra el Partizan en Belgrado, que espera la llegada de un "buen pívot pronto" que refuerce el equipo vitoriano. El croata ha considerado ante los medios de comunicación que será "difícil" que esa pieza llegue para el duelo europeo.

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