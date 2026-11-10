El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, ha indicado, en vísperas del duelo de Euroliga contra el Partizan en Belgrado, que espera la llegada de un "buen pívot pronto" que refuerce el equipo vitoriano. El croata ha considerado ante los medios de comunicación que será "difícil" que esa pieza llegue para el duelo europeo.