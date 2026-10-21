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Félix Fernández confirma que Galbiati quiso firmar con el Barcelona y a Sedekerskis fuera del equipo

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18:00 - 20:00
Felix Fernández en rueda de prensa.
Euskaraz irakurri: Felix Fernandezek baieztatu du Galbiatik Bartzelonara joan nahi zuela, baita Sedekerskis taldetik at ere
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Última actualización

En la rueda de prensa del nuevo entrenador de Baskonia Velimir Perasovic, Félix Fernández ha hablado sobre la marcha del anterior técnico: Pablo Galbiati. El director deportivo ha explicado la situación y las circunstancias para que el club rescindiera de sus servicios.

Velimir Perasovic, nuevo entrenador del Kosner Baskonia
Baloncesto Saski Baskonia Velimir Perasović Liga Endesa Euroliga Paolo Galbiati

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