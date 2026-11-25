Kosner Baskoniak bigarren garaipena lortu du Euroligan, Lasoren Anadolu Efesen aurka (86-81)
Ez da garaipen erraza izan, eta Velimir Perasovicen jokalariek gogotik lan egin behar izan dute talde turkiarra mendean hartzeko. Zach Perrin talde gasteiztarraren azken fitxaketak neurketa bikaina egin du.
Kosner Baskoniak bigarren garaipena lortu du Euroligan, Pablo Lasoren Anadolu Efesen aurka, Europan bolada kaskarrari amaiera emanez. Ez da garaipen erraza izan eta Velimir Perasovicen jokalariek gogotik lan egin behar izan dute talde turkiarra mendean hartzeko. Zach Perrin talde arabarraren azken fitxaketak norgehiagoka oso ona jokatu du.
Hirugarren laurden aparta
Talde gasteiztarrak jarraian jasotako hamar porrotei amaiera eman die eta bigarren garaipena lortu du Stefan Joksimovic gaztea (12 puntu, 6 errebote eta 6 asistentzia) eta Zach Perrin (20ko balorazioa) buru izan dituen hirugarren laurden bikainaren ostean. Bisitariei dagokienez, Jordan Loyd izan da eraginkorrena 24ko balorazioarekin.
Kenan Kamenjasek Baskoniaren etxekoen erritmoa markatu du hasierako minutuetan. Arabarrak Efes baino hobeto sartu dira neurketan. Talde turkiarrak Dario Saric erabili du baliabide nagusi bezala indarrak berdintzeko. Saskiratze erraz eta falta gutxiko lehen minutuak izan dira.
Pablo Lasoren taldeak uztaitik gertu iristeko modua bilatu du puntuak erraz pilatzeko; Baskoniak, berriz, DJ Stewart, Rolands Smits eta Chris Duarteren hirukoen bidez eutsi dio aurkariari (19-21).
Berdintasuna mantendu egin da, baina Matthew Strazel turkiarren aldeko abantaila areagotzen hasi da laguntzetara berandu iristen zen etxekoen defentsaren aurrean. Bisitariek aurretik jarraitu dute, eta Perasovicenen kalitateak bakarrik murrizten zuen aldea.
Kamenjasek sustoa eman du
Kenan Kamenjasek sustoa eman du, bere taldekideen laguntzarekin kantxa utzi behar izan duenean belaunean kolpea jaso ostean. Zorionez, azkar itzuli da kantxara. Collin Malcolm eta Georgios Papagiannis nagusi ziren pistan, turkiarrak markagailuan aurretik mantentzeko (41-46).
Aldageletatik bueltan, Velimir Perasovicen taldeak hirunaka batu du 17-4ko partziala sartu eta markagailua iraultzeko. Stefan Joksimovicek puntuen eta asistentzien bidez bere kalitatea erakutsi du.
Perrin, indartsu errebotean
Zach Perrinek min egin du erasoko errebotean eta Baskoniaren harribitxiarekin bat egin du. Joksimovic etxekoen hirugarren laurden bikainean taldearen motorra izan da. Talde gasteiztarrak aurkaria 11 puntutan utzi du hirugarren laurdean (70-57).
Efesek 0-7ko erreakzioa izan du lau minututan, eta hiruko marratik barkatu du, Baskonia Kobi Simmons gabe galduta zegoenean. Simmons aulkian zen, dagoeneko lau falta eginak zituelako. Chris Duarte dominikarraren laugarren hirukoak eta Matteo Spagnolok jaurtiketan asmatu izanak arnasa eman diete gasteiztarrei.
Jordan Loydek gidatu du Turkiako taldearen susperraldia, baina ez du markagailua iraultzea lortu, jokalari gazteenekin sufritzen jakin duen Baskoniarekin egin baitu topo.