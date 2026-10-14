Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Velimir Perasovic, Kosner Baskoniako entrenatzaile berria
Kroaziarrak 2028ra arte sinatu du, eta Paolo Galbiatiren ordez arituko da; izan ere, azken hori kargugabetu dute Gasteizko klubean. Perasovic, hala, laugarren aldiz izango da Kosner Baskoniako entrenatzailea.
Aurrerapena
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Paolo Galbiatik ez du jarraituko Kosner Baskoniako entrenatzaile bezala
ZUZENEAN
Duela min.
Markus Howardek Kosner Baskonia utzi du, Gasteizen lau denboraldi baino gehiago eman ondoren
ZUZENEAN
Duela min.
Dubaik Buesa Arenako gotorlekua eraitsi du atsedenaldiaren ostean (79-93)
ZUZENEAN
Duela min.
Kosner Baskoniak Joventut menderatu du (93-73)
ZUZENEAN
Duela min.
Kosner Baskoniak hirugarren porrota jaso du Euroligan, Besiktasen aurka (84-92)
ZUZENEAN
Duela min.
Felix Fernandez: “NBAk Euroliga nahi du; erabakia gure plana jarraitzea da”
ZUZENEAN
Duela min.
Kosner Baskoniak Marcio Santos pibota aurkeztu du
ZUZENEAN
Duela min.
Chris Duarte: “Asko sufritu dugu denboraldiaurretik hona; denok nahi ditugu partidak irabazi”
ZUZENEAN
Duela min.
Baskonia nagusitasun handiz gailendu zaio Gironari (118-78)
Gehiago ikusi