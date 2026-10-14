Entrenatzaile berria
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Velimir Perasovic, Kosner Baskoniako entrenatzaile berria

Kroaziarrak 2028ra arte sinatu du, eta Paolo Galbiatiren ordez arituko da; izan ere, azken hori kargugabetu dute Gasteizko klubean. Perasovic, hala, laugarren aldiz izango da Kosner Baskoniako entrenatzailea. 

Velimir Perasovic (Kosner Baskonia)

Velimir Perasovic Kosner Baskoniara bueltatu da. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

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