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Perasovic, Baskoniaren entrenatzaile berria: “Gauden egoeran, ez dugu lan egitea beste erremediorik”

Iragarkia
GRAFCAV940. VITORIA, 21/10/2026.-El nuevo entrenador del Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, muestra la camiseta del club este miércoles en su presentación. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00

Velimir Perasovic, Kosner Baskoniaren entrenatzailea. Argazkia: EFE

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Azken eguneratzea

Velimir Perasovic gaur, asteazkenarekin, aurkeztu dute Kosner Baskoniaren entrenatzaile berri gisa. Besteak beste, bere proiektu berriari buruz hitz egin du prentsaurrekoan.

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