Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Perasovic, Baskoniaren entrenatzaile berria: “Gauden egoeran, ez dugu lan egitea beste erremediorik”
Velimir Perasovic gaur, asteazkenarekin, aurkeztu dute Kosner Baskoniaren entrenatzaile berri gisa. Besteak beste, bere proiektu berriari buruz hitz egin du prentsaurrekoan.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Kosner Baskoniak galdu egin du Tenerifen (82-77)
ZUZENEAN
Duela min.
Perasovic Virtus Boloniaren aurka galduta estreinatu da (86-78)
ZUZENEAN
Duela min.
Velimir Perasovic, Kosner Baskoniaren entrenatzaile berria
ZUZENEAN
Duela min.
Paolo Galbiati ez da Kosner Baskoniaren entrenatzaile izango aurrerantzean
ZUZENEAN
Duela min.
Markus Howardek Kosner Baskonia utzi du, Gasteizen lau denboraldi baino gehiago eman ondoren
ZUZENEAN
Duela min.
Dubaik Buesa Arenako gotorlekua eraitsi du atsedenaldiaren ostean (79-93)
ZUZENEAN
Duela min.
Kosner Baskoniak Joventut menderatu du (93-73)
ZUZENEAN
Duela min.
Kosner Baskoniak hirugarren porrota jaso du Euroligan, Besiktasen aurka (84-92)
ZUZENEAN
Duela min.
Felix Fernandez: “NBAk Euroliga nahi du; erabakia gure plana jarraitzea da”
Gehiago ikusi