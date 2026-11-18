Alfredo Salazarrek erretiroa hartu du Baskoniako idazkari tekniko gisa, Lehendakaritzako aholkulari izateko
Ia lau hamarkadetan zehar idazkari teknikoa izan denak etapa berri bati ekingo dio Gasteizko erakundean.
Alfredo Salazarrek erretiroa hartu du Kosner Baskoniako idazkari tekniko gisa, klubean 40 urte inguru eman ondoren. Erakundeak iragarri du beraien egituraren parte izaten jarraituko duela Lehendakaritzako aholkulari gisa, "saskibaloiaren inguruan duen esperientzia, ezagutza eta pasioa eskainiz".
Bere ibilbidean zehar, Salazarrek hainbat jokalariren inkorporazioetan hartu du parte: Marcelo Nicola, Luis Scola, Andres Nocioni eta Tiago Splitter, besteak beste. Azken urte honetan, Juan Pedro Cazorlaren, egungo idazkari teknikoaren laguntzaile gisa aritu da lanean, eta azken urteetan kargurako “prestatu” du.
Baskoniak publikoki eskertu nahi izan dizkio “egindako ibilbide bikaina, leialtasuna eta gure klubaren hazkundean egindako ekarpena". Datozen egunetan, erakundeak “merezitako aitortza” emango dio, “bere ibilbideagatik eta dedikazioagatik”.