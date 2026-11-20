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Matteo Spagnolo: “Positiboa naiz, eta positiboa izan nahi dut"
Aste honetako Euroligako hitzordu bikoitzaren ondoren, Kosner Baskonia garratza gozotzen ahaleginduko da igandeko derbian Surne Bilbaoren aurka, Miribillan.
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