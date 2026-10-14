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Paolo Galbiatik ez du jarraituko Kosner Baskoniako entrenatzaile bezala

Gasteizko klubak asteazken arratsaldean iragarri du entrenatzaile italiarrak, 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako txapelduna bera, ez duela jarraituko Kosner Baskonia zuzentzen.

Paolo Galbiati (Kosner Baskonia)

Paolo Galbiati, 2026-2027 denboraldiko partida batean. Argazkia: Europa Press.

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Azken eguneratzea

Paolo Galbiatik Kosner Baskoniako entrenatzailea izateari utzi dio, asteazken arratsaldean Gasteizko klubak iragarri duenez.

Bere web orrian zabaldutako ohar baten bidez, Kosner Baskoniak adierazi du nola jakinarazi dion Galbiatiri erabaki duela entrenatzailearen eta klubaren arteko kontratua etetea.

Galbiatik, 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako entrenatzailea bera, 87 partida ofizialetan zuzendu du Kosner Baskonia. Italiarra 2025eko udaran iritsi zen Gasteizera. 

Paolo Galbiati Saskibaloia ACB Endesa Liga Euroliga Saski Baskonia

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