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Felix Fernandez: “Perasovicengan konfiantza osoa dugu"
Felix Fernandez Kosner Baskoniako kirol zuzendariak Velimir Perasovic entrenatzailearengan konfiantza "osoa" dutela ziurtatu du. Ildo horretan, "egunero Querejetarekin" hitz egiten duela erantsi du. Gainera, gezurtatu egin du klubak 500.000 euro ordainduko dituela Zacharie Perrin fitxaketan.
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