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Kosner Baskoniak ezin izan du liderrarekin; Real Madrilek galdu gabe jarraitzen du (84-98)

Iragarkia
VITORIA, 15/11/2026.- El base dominicano del Real Madrid Andrés Feliz (2i) entra a canasta ante varios rivales del Baskonia durante el partido de Liga Endesa de baloncesto que se disputa este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE/Adrián Ruiz Hierro.
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Azken eguneratzea

Real Madrilek 84-98 irabazi dio Kosner Baskoniari Buesa Arenan, Endesa Ligako zortzigarren jardunaldian. Hirugarren laurdenean hautsi dute partida madrildarrek, Theo Maledonen eta Andrés Felizen gidaritzapean, eta garaipenari esker, porrotik gabe jarraitzen dute ligan. Baskoniak lehen zatian eutsi dio aurkariari, baina ezin izan du bisitarien nagusitasuna geldiarazi atsedenaldiaren ostean. Ikusi hemen laburpen bideoa. 

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