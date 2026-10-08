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Felix Fernandez: “NBAk Euroliga nahi du; erabakia gure plana jarraitzea da”

Iragarkia
18:00 - 20:00

Felix Fernandez Marcio Santosen aurkezpenean. Irudia: EITB

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Felix Fernandez, Baskoniako kirol zuzendaria, Márcio Santosen aurkezpenean izan da ostegun goiz honetan. Bertan, Euroliga frankizia bihurtzeko erabakiari buruz hitz egin du, NBArekin negoziazioen inguruan eta plantillan aldaketak egiteko prest daudela ere onartu du. (Bideoa gazteleraz)

Los clubes de la Euroliga rechazan la oferta de la NBA, se convertirán en franquicias y estudian su ampliación
Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga NBA

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