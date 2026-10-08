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Felix Fernandez: “NBAk Euroliga nahi du; erabakia gure plana jarraitzea da”
Felix Fernandez, Baskoniako kirol zuzendaria, Márcio Santosen aurkezpenean izan da ostegun goiz honetan. Bertan, Euroliga frankizia bihurtzeko erabakiari buruz hitz egin du, NBArekin negoziazioen inguruan eta plantillan aldaketak egiteko prest daudela ere onartu du. (Bideoa gazteleraz)
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