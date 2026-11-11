Azken laurdenean hondoratu, eta Partizanen aurka galdu du Baskoniak
Talde gasteiztarra lehiakor aritu da lehen hiru laurdenetan zehar, baina baina bere akatsak eta erasoko jarraikortasun falta ordaindu ditu, partida serbiarren alde jarriz.
Kosner Baskoniak 80-66 galdu du Partizanen aurka Belgrade Arenan, Euroligako hamaikagarren jardunaldian. Perasovicen taldea aukerekin heldu da azken laurdenera, baina haien errendimenduak behera egin du, pultsua mantentzeko premia handiena zutenean.
Chris Duartek erasoko erantzukizunaren zati handi bat bere gain hartu du partida hasieran, Baskoniak markagailuarekin kontakturik ez galtzea eraginez. Hiruko jaurtiketetan asmatzeak eta Spagnolo eta Vildozaren ekarpenek partidan mantendu ditu gasteiztarrak. Bigarren laurdenean aurretik jartzea ere iritsi dira. Serbiarren barneko jokoak, ordea, arazoak sortu dizkie arabarrei eta etxekoen aldeko 42-38koarekin iritsi dira atsedenaldira.
Bigarren zatian, Baskoniak ezin izan dio Partizanen indar fisikoari eutsi. Serbiarrek uztaitik gertu izandako aukerak ondoko aprobetxatu dituzte eta hamar puntuko aldea jartzea lortu dute. Spagnoloren erreakzioa, Kurucs eta Frischen hirukoekin batera, lagungarri izan da Baskonia 65-60ra gerturatzeko, partida azken hamar minutuetarako zintzilik utziz.
Baina amaieran, partida zapuztu dute gasteiztarrek. Baskoniak hainbat aukera galdu ditu erasoan akatsak pilatuz, eta horrek erabat trabatu du taldearen jokoa. Zifrak berez hitz egiten du: sei puntu sartu dituzte azken laurden osoan, eta 15 jaso dituzte. Horrek eta serbiarren hirukoen asmatzeek partida gaitzetsi dute Baskoniarentzat. 80-66ko emaitzarekin, Arabako taldeak beste porrot bat jaso du Europan, garaipen bat eta galdutako hamar partidako balantzearekin amaituz.