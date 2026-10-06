Euroligako taldeek ez dute NBAren eskaintza aintzat hartu, eta frankiziak bihurtzea erabaki dute
NBAk Europan lehiaketa bateratu bat antolatzeko egindako proposamena oraingoz ez dute kontuan hartu, baina ez da baztertzen etorkizunean akordio bat ixtea. Euroligako jabeek ezezkoa eman ondoren, AEBko ligak kontraeskaintza egitea espero da.
Euroligako talde gehienak, tartean Kosner Baskonia, Comoko lakuan (Italia) bildu dira astearte honetan, eta oraingoz uko egin diote NBAk Europan lehiaketa berri bat elkarrekin antolatzeko egindako eskaintzari, EFE agentziak negoziazioaren gertuko iturrietatik jakin ahal izan duenez.
Hala adostu dute Europako txapelketaren jabe diren klubetako ordezkariek (Anadolu Efes Istanbul, Kosner Baskonia, CSKA Mosku, Armani Olimpia Milan, FC Bartzelona, FC Bayern Munich, Fenerbahçe, LDLC ASVEL Villeurbanne, Makabi Tel Aviv, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madril eta Zalgiris Kaunas). Bileran erabaki dute aurrera jarraitzea egungo 10 urteko lizentziak frankizia bihurtzeko prozesuarekin, 13 klub akziodunentzat.
Klubetako jabeek Zuzendaritza Batzordea izendatu dute prozesuarekin aurrera jarraitzeko, eta hurrengo asteetan onartu beharreko azken gomendioa aurkezteko.
Egoera ezagutzen duten hainbat iturrik EFEri azaldu diotenez, ez dute aintzat hartu NBAk Europan lehiaketa bateratu bat antolatzeko egindako proposamena, baina ez dute baztertzen etorkizunean akordio bat ixtea.
Horrela, NBAko lehen eskaintzaren ondoren eta Euroligako jabeek ezezkoa eman ondoren, AEBko ligak kontraeskaintza egitea espero da, negoziazioarekin jarraitu ahal izateko.
Batzarrean jorratutako gaietako bat, txapelketaren etorkizunarekin eta AEBko ligak proiektu horretan parte hartzeko duen interesarekin lotuta dagoena, hamar urteko lizentziak frankizia bihurtzea eta egungo 13 kideetatik 24ra igarotzea da, frankizia berriak gehituta.
NBAren eskaintzak Europako saskibaloiaren lehiaketa nagusiaren jabe diren 13 klubekin akordioa du oinarri, eta ez Euroliga zabaltzearen eta ondorengo frankizia bihurtzearen ondorioz sortuko liratekeen 24 klubekin.
Zentzu horretan, Euroliga Commercial Assetseko (ECA) klub akziodunek astearte honetan adostu dute hamar urteko lizentziak frankizia iraunkor bihurtzeko prozesua abiatzea eta txapelketa zabaltzeko egitasmoarekin aurrera jarraitzea, hainbat klub profesionalen aldetik jasotako eskaintzak aztertu ondoren, Cernobbion egindako bilera estrategikoan.