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Félix Fernández: “La NBA lo que quiere es la Euroliga; la decisión es seguir nuestro plan”

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18:00 - 20:00
Félix Fernández en la presentación de Márcio Santos. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Felix Fernandez: “NBAk Euroliga nahi du; erabakia gure plana jarraitzea da”
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Última actualización

Félix Fernández, director deportivo del Baskonia, ha estado en la presentación de Márcio Santos este jueves por la mañana. En ella ha hablado sobre la decisión de hacer de la Euroliga una franquicia, sobre cómo están las negociaciones con la NBA, además de reconocer que están abiertos a hacer cambios en la plantilla.

Los clubes de la Euroliga rechazan la oferta de la NBA, se convertirán en franquicias y estudian su ampliación
Baloncesto Saski Baskonia Euroliga NBA

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