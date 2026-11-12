Ez da sarrerarik salduko Baskonia eta Hapoel Tel Aviven arteko partidarako
Iaz ez bezala, Kosner Baskoniako abonatuak Buesa Arenan sartu ahal izango dira azaroaren 17ko Euroligako partida ikusteko.
Kosner Baskoniako abonatuak Buesa Arenan sartu ahal izango dira azaroaren 17an jokatuko den Hapoel Tel-Aviven aurkako Euroligako partida ikusteko. Hala ere, ez da sarrerarik salduko.
Iaz Gasteizko ikusleak ezin izan ziren Maccabi eta Hapoel taldeen arteko partidetara sartu; aurten aukera izango dute, baina, segurtasun-dispositibo berezi bat prestatu dute horretarako.
Abonatuek abonuaren titularraren NAN/pasaporte fisikoa aurkeztu beharko dute Buesa Arenara sartzerakoan. Abonuari dagokionez, fisikoarekin zein digitalarekin sartu ahal izango da, baina klubak ohartarazi du, kasu honetan, besterenezinak izango direla.
“Neurketaren garapen egokia eta bertaratutako pertsona guztien segurtasuna bermatzeko” hartutako neurriek sortutako control gehigarriak direla eta, klubak jakinarazi du ateak partida baino ordu eta erdi lehenago irekiko direla, eta abonatuei “pabiloira aldez aurretik joatea” gomendatu diete.