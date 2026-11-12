BASKONIA NEURRIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ez da sarrerarik salduko Baskonia eta Hapoel Tel Aviven arteko partidarako

Iaz ez bezala, Kosner Baskoniako abonatuak Buesa Arenan sartu ahal izango dira azaroaren 17ko Euroligako partida ikusteko.

(Foto de ARCHIVO) Rueda de prensa de Palestinarekin Elkartasuna REMITIDA / HANDOUT por PALESTINAREKIN ELKARTASUNA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/10/2026
Palestinarekin Elkartasuna taldeak urrian eman zuen prentsaurrekoa, Baskoniak Israelen aurka jokatu beharreko partidak bertan behera uzteko eskatuz. Irudia: Europa Press
KIROLAK EITB LOGO

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniako abonatuak Buesa Arenan sartu ahal izango dira azaroaren 17an jokatuko den Hapoel Tel-Aviven aurkako Euroligako partida ikusteko. Hala ere, ez da sarrerarik salduko.

Iaz Gasteizko ikusleak ezin izan ziren Maccabi eta Hapoel taldeen arteko partidetara sartu; aurten aukera izango dute, baina, segurtasun-dispositibo berezi bat prestatu dute horretarako.

Abonatuek abonuaren titularraren NAN/pasaporte fisikoa aurkeztu beharko dute Buesa Arenara sartzerakoan. Abonuari dagokionez, fisikoarekin zein digitalarekin sartu ahal izango da, baina klubak ohartarazi du, kasu honetan, besterenezinak izango direla.

“Neurketaren garapen egokia eta bertaratutako pertsona guztien segurtasuna bermatzeko” hartutako neurriek sortutako control gehigarriak direla eta, klubak jakinarazi du ateak partida baino ordu eta erdi lehenago irekiko direla, eta abonatuei “pabiloira aldez aurretik joatea” gomendatu diete.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X