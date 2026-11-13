Kenneth Faried pibota Kosner Baskoniako lesionatuen zerrendan sartu da
Proben arabera, jokalariak "lesio miotendinosoa du ezker izterreko atzeko aldean".
Kenneth Faried pibota Kosner Baskoniaren baja zerrendara gehitu da talde gasteiztarraren hurrengo partidetarako, lehenengoa igande honetan Real Madrilen aurka.
Pibot estatubatuarrak min hartu zuen errebotean Partizanen aurkako Euroligako azken norgehiagokan, eta ostiral honetan egindako proben arabera, jokalariak "lesio miotendinosoa du ezker izterreko atzealdean".
"2026-27 denboraldia plantillako lesio eta arazo fisiko ugarik baldintzatzen dute", adierazi dute taldetik, eta arazo fisikoak dituzten 11 jokalari zenbatu dituzte, Markus Howard eta Alex Len barne, jada plantillan ez daudenak.
Izan ere, bi bakarrik, Mateo Spagnolo eta Clement Frisch, egon dira eskuragarri denboraldiko lehen fase honetan.
Faried beteranoa, errendimendu onarekin, azken partidetan taldean jokatzeko moduan egon den 'bost' bakarra izan da, Marcio Santosen lesioaren ondoren.