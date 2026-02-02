Eusko Label Winter Series
Barandika: "Ostegunean egingo didate ebakuntza, eta gutxienez lau hilabete beharko ditut sendatzeko"

Xabi Barandika lesioaren ondotik
18:00 - 20:00
Xabi Barandika. Irudia: EITB
EITB

Gernikako aurrelariak aitortu du lesioa "kolpe gogorra" izan dela. Hala ere, "nahiko burugogorra" denez berriro ere kantxetara "ondo itzultzea" espero du, aurreko belauneko lesioarekin gertatu bezala.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

