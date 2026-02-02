Eusko Label Winter Series
Goitia-Lekerika vs Johan-Gorka finalaurreko ligaxkaren neurketako azken tantoa

18:00 - 20:00
Alex Goitia. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Goitiak eta Lekerikak erraz irabazi diete Johan eta Gorka Sorozabali bi jokotan (15-6 eta 15-8) Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkako bosgarren jardunaldian. Horrela, bikote bizkaitarrak otsailaren 15eko finalerako txartela lortu du.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

