Goitia y Lekerika superan con claridad en dos sets a los hermanos Sorozabal y se plantan en la final

La pareja vizcaína ha conseguido el billete para la final tras superar a Johan y Gorka, que no han tenido su día, por 15-6 y 15-8.
Goitia-Lekerika-besarkada-winter-series-finalerdiak
El abrazo entre Goitia y Lekerika tras conseguir el pase para la final. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Eusko Label Winter Series 2026: Goitiak eta Lekerikak bi jokotan gainditu dituzte Johan eta Gorka Sorozabal
E. L. H. | EITB

Alex Goitia y Unai Lekerika han ganado con facilidad a Johan y Gorka Sorozabal en dos sets (15-6 y 15-8) en la quinta jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika. De esta manera, la pareja vizcaína ha logrado el billete para la final del 15 de febrero.

Alex-Goitia-winter-series-finalerdiak
Último tanto del partido de la liguilla de semifinales Goitia-Lekerika vs. Johan-Gorka

Goitia y Lekerika han comenzado el choque mucho más sólidos que sus rivales. Sobre todo, el delantero de Markina-Xemein ha estado excelso en la primera mitad del juego de inicial, mandando en los tantos y fino en el remate con dos magníficas txulas. En la pareja labortana, Gorka ha estado muy fallón y Johan no ha estado mucho mejor. Así las cosas, Goitia ha seguido a lo suyo, bien escoltado por Lekerika, y ambos se han ido al cartón 15 rápidamente (15-6).

El segundo set ha empezado por los mismos derroteros, la pareja vizcaína muy entonada y la labortana sin enmendarse tras el primer juego, cometiendo los mismos errores. Así, el delantero de Markina y el zaguero de Gernika se han adelantado 4-0 en el luminoso. Sin embargo, los hermanos han tenido una pequeña reacción y han conseguido empatar el set a 4 y a 5 en un breve espacio de tiempo. Pero los labortanos no han logrado sobrepasar a los vizcaínos en ese primer arreón, y también se han ido por detrás al descanso del segundo juego (8-5).

Tras el descanso, los hermanos Sorozabal han apretado los dientes y han vuelto a empatar la contienda a 8 en un santiamén. Pero ambos han vuelto a las andadas, tomando una serie de malas decisiones ante un Alex Goitia que no estaba para perdonar. El delantero de Markina-Xemein, el mejor de los cuatro puntistas, ha dado una auténtica exhibición y ha culminado una victoria por dos sets a cero (15-8), que ha metido en la gran final a la pareja vizcaína.

Solo queda por dilucidar que delantero acompañará a Basque en la final, en sustitución del lesionado Barandika. El delantero de la pareja que se clasifique en tercera posición ocupará el lugar del de Gernika en la gran final.

Xabi Barandika lesioaren ondotik
Barandika: "Me operarán el jueves y tardaré al menos cuatro meses en recuperarme"
Vídeo Eusko Label Winter Series 2026: entrevista a Xabi Barandika sobre su grave lesión, la operación y el plazo de recuperación
Vídeo: Último tanto del partido de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series Goitia-Lekerika vs Johan-Gorka
VÍDEO Eusko Label Winter Series 2026: Entrevista a Alex Goitia y Unai Lekerika tras vencer a Johan y Gorka Sorozabal
Eusko Label Winter Series 2025-2026: La lesión de Xabi Barandika no retrasará la final, que se disputará el 15 de febrero
Eusko Label Winter Series Cesta punta

