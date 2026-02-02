Goitia y Lekerika superan con claridad en dos sets a los hermanos Sorozabal y se plantan en la final
Alex Goitia y Unai Lekerika han ganado con facilidad a Johan y Gorka Sorozabal en dos sets (15-6 y 15-8) en la quinta jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika. De esta manera, la pareja vizcaína ha logrado el billete para la final del 15 de febrero.
Goitia y Lekerika han comenzado el choque mucho más sólidos que sus rivales. Sobre todo, el delantero de Markina-Xemein ha estado excelso en la primera mitad del juego de inicial, mandando en los tantos y fino en el remate con dos magníficas txulas. En la pareja labortana, Gorka ha estado muy fallón y Johan no ha estado mucho mejor. Así las cosas, Goitia ha seguido a lo suyo, bien escoltado por Lekerika, y ambos se han ido al cartón 15 rápidamente (15-6).
El segundo set ha empezado por los mismos derroteros, la pareja vizcaína muy entonada y la labortana sin enmendarse tras el primer juego, cometiendo los mismos errores. Así, el delantero de Markina y el zaguero de Gernika se han adelantado 4-0 en el luminoso. Sin embargo, los hermanos han tenido una pequeña reacción y han conseguido empatar el set a 4 y a 5 en un breve espacio de tiempo. Pero los labortanos no han logrado sobrepasar a los vizcaínos en ese primer arreón, y también se han ido por detrás al descanso del segundo juego (8-5).
Tras el descanso, los hermanos Sorozabal han apretado los dientes y han vuelto a empatar la contienda a 8 en un santiamén. Pero ambos han vuelto a las andadas, tomando una serie de malas decisiones ante un Alex Goitia que no estaba para perdonar. El delantero de Markina-Xemein, el mejor de los cuatro puntistas, ha dado una auténtica exhibición y ha culminado una victoria por dos sets a cero (15-8), que ha metido en la gran final a la pareja vizcaína.
Solo queda por dilucidar que delantero acompañará a Basque en la final, en sustitución del lesionado Barandika. El delantero de la pareja que se clasifique en tercera posición ocupará el lugar del de Gernika en la gran final.
Lekerika: "Hoy hemos salido a darlo todo desde el principio, y hemos jugado un buen partido"
Último tanto del partido de la liguilla de semifinales Goitia-Lekerika vs. Johan-Gorka
Barandika: "Me operarán el jueves y tardaré al menos cuatro meses en recuperarme"
El delantero de Gernika ha reconocido que la lesión ha sido "un duro golpe", aunque ha confiado en que, como es "bastante cabezón", vuelva "bien" a las canchas, como ocurrió con la anterior lesión de rodilla.
La lesión de Barandika no retrasará la final, que se disputará el 15 de febrero
El delantero que sustituirá al lesionado Barandika lo decidirá el torneo. En concreto, el delantero de la pareja que se clasifique en tercera posición en la liguilla de semifinales ocupará el lugar del de Gernika en la gran final.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.
Barandika y Basque, a la final con sangre, sudor y lágrimas en un partido épico
Barandika y Basque ganaron en dos juegos (15-6 y 15-14) el lunes a Goitia y Lekerika en la cuarta jornada de la liguilla de semifinales de las Eusko Label Winter Series, con lo que el delantero vizcaíno y el zaguero labortano lograron clasificarse para la final del torneo.
Los tres mejores tantos de la 4ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia y Xabi Barandika.
La lesión de Barandika obligará muy probablemente a aplazar la final del Eusko Label Winter Series
El puntista de Gernika recibió, el lunes, un fuerte pelotazo en el partido de la cuarta jornada de la liguilla semifinal; como consecuencia de ello, sufre una rotura en olecranon, y en las próximas horas o en los siguientes días decidirán si es operado.
Basque: "La lesión de Barandika ha condicionado el final de partido"
El zaguero labortano espera que su delantero se recupere a tiempo para la final tras haber logrado ambos este lunes el billete para disputarla. Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado en dos sets (15-6 y 15-14) a Alex Goitia y Unai Lekerika en la cuarta jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series.