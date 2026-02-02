Goitia y Lekerika han comenzado el choque mucho más sólidos que sus rivales. Sobre todo, el delantero de Markina-Xemein ha estado excelso en la primera mitad del juego de inicial, mandando en los tantos y fino en el remate con dos magníficas txulas. En la pareja labortana, Gorka ha estado muy fallón y Johan no ha estado mucho mejor. Así las cosas, Goitia ha seguido a lo suyo, bien escoltado por Lekerika, y ambos se han ido al cartón 15 rápidamente (15-6).

El segundo set ha empezado por los mismos derroteros, la pareja vizcaína muy entonada y la labortana sin enmendarse tras el primer juego, cometiendo los mismos errores. Así, el delantero de Markina y el zaguero de Gernika se han adelantado 4-0 en el luminoso. Sin embargo, los hermanos han tenido una pequeña reacción y han conseguido empatar el set a 4 y a 5 en un breve espacio de tiempo. Pero los labortanos no han logrado sobrepasar a los vizcaínos en ese primer arreón, y también se han ido por detrás al descanso del segundo juego (8-5).

Tras el descanso, los hermanos Sorozabal han apretado los dientes y han vuelto a empatar la contienda a 8 en un santiamén. Pero ambos han vuelto a las andadas, tomando una serie de malas decisiones ante un Alex Goitia que no estaba para perdonar. El delantero de Markina-Xemein, el mejor de los cuatro puntistas, ha dado una auténtica exhibición y ha culminado una victoria por dos sets a cero (15-8), que ha metido en la gran final a la pareja vizcaína.

Solo queda por dilucidar que delantero acompañará a Basque en la final, en sustitución del lesionado Barandika. El delantero de la pareja que se clasifique en tercera posición ocupará el lugar del de Gernika en la gran final.