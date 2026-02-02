Lekerika: "Gaur hasieratik dena ematera atera gara, eta neurketa ona jokatu dugu"
Alex Goitiak eta Unai Lekerikak erraz irabazi diete Johan eta Gorka Sorozabali bi jokotan (15-6 eta 15-8) Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkako bosgarren jardunaldian. Horrela, bikote bizkaitarrak otsailaren 15eko finalerako txartela lortu du.
Goitiak eta Lekerikak bi jokotan gainditu dituzte Sorozabal anaiak, eta finalean sartu dira
Bizkaitarrek finalerako txartela lortu dute Johan eta Gorka mendean hartu ostean (15-6 eta 15-8). Lapurtarrek partida kaskarra egin dute, hanka-sartze gehiegitxorekin. Alex Goitiak, ordea, neurketa bikaina jokatu du.
Goitia-Lekerika vs Johan-Gorka finalaurreko ligaxkaren neurketako azken tantoa
Barandika: "Ostegunean egingo didate ebakuntza, eta gutxienez lau hilabete beharko ditut sendatzeko"
Gernikako aurrelariak aitortu du lesioa "kolpe gogorra" izan dela. Hala ere, "nahiko burugogorra" denez berriro ere kantxetara "ondo itzultzea" espero du, aurreko belauneko lesioarekin gertatu bezala.
Barandikaren lesioak ez du finala atzeratuko, eta otsailaren 15ean jokatuko da
Barandika lesionatuaren ordez arituko den aurrelaria txapelketak erabakiko du. Zehazki, finalerdietako ligaxkan hirugarren postuan sailkatzen den bikotearen aurrelariak hartuko du gernikarraren lekua finalean.
2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketak 18 jardunaldi izango ditu, eta urriaren 27an hasiko da. Partida guztiak astelehenez jokatuko dira, finala izan ezik (otsailaren 15ean, igandez). Topaketak ETB1en eta eitb.eus izango dira ikusgai.
Barandika eta Basque finalean, epika eta guzti
Barandikak eta Basquek bi jokotan (15-6 eta 15-14) irabazi zieten astelehenean Goitiari eta Lekerikari Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkaren laugarren jardunaldian. Horrela, aurrelari bizkaitarrak eta atzelari lapurtarrak txapelketako finalera sailkatzea lortu dute.
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren 4.jardunaldiko hiru tanto onenak
Alex Goitiak eta Xabi Barandikak egin dituzte Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako laugarren jardunaldiko tanto onenak.
Barandikaren lesioak Eusko Label Winter Serieseko finala atzeratzea ekar lezake
Puntista gernikarrak, astelehenean, finalerdietako ligaxkako laugarren jardunaldiko partidan, pilotakada oso gogorra jaso zuen; ondorioz, haustura du ukondoan, eta hurrengo orduetan edo egunetan erabakiko dute ebakuntza egingo dioten ala ez.
Basque: "Barandikaren lesioak norgehiagokaren amaiera baldintzatu du"
Atzelari lapurtarrak bere aurrelaria finalerako garaiz osatzea espero du, biek astelehen honetan finalerako txartela lortu ostean. Xabi Barandikak eta Thibault Basquek bi jokotan (15-6 eta 15-14) irabazi diete Alex Goitiari eta Unai Lekerikari, Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako laugarren jardunaldian.