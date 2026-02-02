Eusko Label Winter Series
Lekerika: "Gaur hasieratik dena ematera atera gara, eta neurketa ona jokatu dugu"

elkarrizketa-Goitia-Lekerika-winter-series-finalerdiak
18:00 - 20:00
Ane Muruamendiaraz, Alex Goitia eta Unai Lekerika. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alex Goitiak eta Unai Lekerikak erraz irabazi diete Johan eta Gorka Sorozabali bi jokotan (15-6 eta 15-8) Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkako bosgarren jardunaldian. Horrela, bikote bizkaitarrak otsailaren 15eko finalerako txartela lortu du.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

