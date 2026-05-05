Edin Terzić izango da Athleticen entrenatzailea datozen bi denboraldietan

Talde zuri-gorriak X kontuan argitaratutako ohar baten bidez eman du entrenatzaile alemaniarraren fitxaketaren berri.
KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Edin Terzić izango da Athleticen entrenatzailea, datorren denboralditik aurrera, talde zuri-gorriak astearte honetan jakinarazi duenaren arabera. Entrenatzaile alemaniarrak eta Bizkaiko klubak 2028ko ekainaren 30era arteko akordioa adostu dute.

Terzićek 43 urte ditu eta Borussia Dortmund taldearen entrenatzailea izan da, bi etapatan: Alemaniako Kopa irabazi zuen 2021ekoan eta Bundesligako titulua lortu zuen 2023koan. Horrez gain, 2024an, Txapeldunen Ligako finalera iritsi zen. Gainera, esperientzia du Westfaliako Kirol Akademia eta Zuzendaritzan. Ingalaterrako West Ham eta Turkiako Besiktas taldeetan ere entrenatzaile-laguntzailea izandakoa da.

Teknikariaren aurkezpen ofiziala denboraldia amaitu ondoren egingo dute.

