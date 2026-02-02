Barandikaren lesioak ez du finala atzeratuko, eta otsailaren 15ean jokatuko da
Azkenean Xabi Barandikaren lesio larriak ez du Eusko Label Winter Serieseko finalaren atzerapenik ekarriko, eta norgehiagoka aurreikusita zegoen datan jokatuko da, otsailaren 15ean, EITBk jakin ahal izan duenez.
Gainera, Barandika lesionatuaren ordez arituko den aurrelaria txapelketak erabakiko du. Zehazki, finalerdietako ligaxkan hirugarren postuan sailkatzen den bikotearen aurrelariak hartuko du gernikarraren lekua finalean. Honenbestez, Johan Sorozabalek, Alex Goitiak edo Eñaut Urreistik bete dezakete Barandikaren hutsunean neurketa handian.
Bestalde, datorren astelehenean, Barandika-Basque vs Urresiti-Lopez finalerdietako partidan, Jean Olharanek ordezkatuko du Gernikako aurrelaria.
Xabi Barandikak min hartu zuen 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako laugarren jardunaldian. Puntista gernikarrak, neurketako bigarren jokoan, pilotakada oso gogorra jaso zuen, eta, hori dela eta, haustura dauka ezker ukalondoko 'olekranon' hezurrean. Bigarren jokoan, emaitza 12-12koa zela, Goitiak erreboteatu egin zuen pilota bat, eta pilotak, markinarraren zestatik aterata, Barandika jo zuen.
2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketak 18 jardunaldi izango ditu, eta urriaren 27an hasiko da. Partida guztiak astelehenez jokatuko dira, finala izan ezik (otsailaren 15ean, igandez). Topaketak ETB1en eta eitb.eus izango dira ikusgai.
Barandika eta Basque finalean, epika eta guzti
Barandikak eta Basquek bi jokotan (15-6 eta 15-14) irabazi zieten astelehenean Goitiari eta Lekerikari Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkaren laugarren jardunaldian. Horrela, aurrelari bizkaitarrak eta atzelari lapurtarrak txapelketako finalera sailkatzea lortu dute.
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren 4.jardunaldiko hiru tanto onenak
Alex Goitiak eta Xabi Barandikak egin dituzte Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako laugarren jardunaldiko tanto onenak.
Barandikaren lesioak Eusko Label Winter Serieseko finala atzeratzea ekar lezake
Puntista gernikarrak, astelehenean, finalerdietako ligaxkako laugarren jardunaldiko partidan, pilotakada oso gogorra jaso zuen; ondorioz, haustura du ukondoan, eta hurrengo orduetan edo egunetan erabakiko dute ebakuntza egingo dioten ala ez.
Basque: "Barandikaren lesioak norgehiagokaren amaiera baldintzatu du"
Atzelari lapurtarrak bere aurrelaria finalerako garaiz osatzea espero du, biek astelehen honetan finalerako txartela lortu ostean. Xabi Barandikak eta Thibault Basquek bi jokotan (15-6 eta 15-14) irabazi diete Alex Goitiari eta Unai Lekerikari, Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako laugarren jardunaldian.
Barandikak eta Basquek bi jokotan irabazi diete Goitiari eta Lekerikari, eta finalerako txartela lortu dute
Gernikako aurrelariak eta Bidarteko atzelariak erraz eraman dute lehen jokoa (15-6). Bigarrenean askoz gehiago sufritu dute, baina azken tantoan jokoa irabaztea lortu dute (15-14). Barandikak min hartuta bukatu du neurketa, pilotakada bat jaso du eta.
Barandika-Basque vs Goitia-Lekerika finalerdietako neurketaren azken tantoa (15-6 eta 15-14)
Xabi Barandikak eta Thibault Basquek bi jokotan (15-6 eta 15-14) irabazi diete Alex Goitiari eta Unai Lekerikari Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkaren laugarren jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan.
Xabi Barandikak pilotakada ikaragarria jaso du partidaren bigarren jokoan
12-12ko bedinketarekin partidan susto handia hartu dute zaleek eta jokalariek; izan ere, Alex Goitiaren errebote batek zuzenean jo du Xabi Barandikaren gorputza, eta aurrelari gernikarra kantxatik une batez atera behar izan da, minduta eta ukondoan odola zuela.
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren 3.jardunaldiko hiru tanto onenak
Johan Sorozabalek eta Eñaut Urreistik egin dituzte Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako hirugarren jardunaldiko tanto onenak.