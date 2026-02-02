Finalmente la grave lesión de Xabi Barandika no supondrá un aplazamiento de la final del torneo Eusko Label Winter Series, y el encuentro se disputará en la fecha en la que estaba previsto, el 15 de febrero, según ha podido saber EITB.

Además, el delantero que sustituirá al lesionado Barandika será el que decida el torneo. En concreto, en la liguilla de semifinales el delantero de la pareja que se clasifique en tercera posición ocupará el lugar del de Gernika en la gran final. De esta forma, Johan Sorozabal, Alex Goitia o Eñaut Urreisti podrían ocupar la vacante de Barandika en el encuentro.

Por otra parte, el próximo lunes, en el partido de semifinales Barandika-Basque vs Urresiti-López, el delantero de Gernika será sustituido por Jean Olharan.

Xabi Barandika se lesionó en la cuarta jornada de la liguilla de semifinales de la Eusko Label Winter Series 2025-2026. El puntista gernikarra, en el segundo juego del encuentro, recibió un fortísimo pelotazo , por lo que sufre una rotura en el hueso 'olecranon' del codo izquierdo. En el segundo juego, cuando el resultado era de 12-12, un rebotazo de Goitia golpeó a Barandika.