La lesión de Barandika no retrasará la final, que se disputará el 15 de febrero
El delantero que sustituirá al lesionado Barandika lo decidirá el torneo. En concreto, el delantero de la pareja que se clasifique en tercera posición en la liguilla de semifinales ocupará el lugar del de Gernika en la gran final.
Finalmente la grave lesión de Xabi Barandika no supondrá un aplazamiento de la final del torneo Eusko Label Winter Series, y el encuentro se disputará en la fecha en la que estaba previsto, el 15 de febrero, según ha podido saber EITB.
Además, el delantero que sustituirá al lesionado Barandika será el que decida el torneo. En concreto, en la liguilla de semifinales el delantero de la pareja que se clasifique en tercera posición ocupará el lugar del de Gernika en la gran final. De esta forma, Johan Sorozabal, Alex Goitia o Eñaut Urreisti podrían ocupar la vacante de Barandika en el encuentro.
Por otra parte, el próximo lunes, en el partido de semifinales Barandika-Basque vs Urresiti-López, el delantero de Gernika será sustituido por Jean Olharan.
Xabi Barandika se lesionó en la cuarta jornada de la liguilla de semifinales de la Eusko Label Winter Series 2025-2026. El puntista gernikarra, en el segundo juego del encuentro, recibió un fortísimo pelotazo , por lo que sufre una rotura en el hueso 'olecranon' del codo izquierdo. En el segundo juego, cuando el resultado era de 12-12, un rebotazo de Goitia golpeó a Barandika.
Te puede interesar
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.
Barandika y Basque, a la final con sangre, sudor y lágrimas en un partido épico
Barandika y Basque ganaron en dos juegos (15-6 y 15-14) el lunes a Goitia y Lekerika en la cuarta jornada de la liguilla de semifinales de las Eusko Label Winter Series, con lo que el delantero vizcaíno y el zaguero labortano lograron clasificarse para la final del torneo.
Los tres mejores tantos de la 4ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia y Xabi Barandika.
La lesión de Barandika obligará muy probablemente a aplazar la final del Eusko Label Winter Series
El puntista de Gernika recibió, el lunes, un fuerte pelotazo en el partido de la cuarta jornada de la liguilla semifinal; como consecuencia de ello, sufre una rotura en olecranon, y en las próximas horas o en los siguientes días decidirán si es operado.
Basque: "La lesión de Barandika ha condicionado el final de partido"
El zaguero labortano espera que su delantero se recupere a tiempo para la final tras haber logrado ambos este lunes el billete para disputarla. Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado en dos sets (15-6 y 15-14) a Alex Goitia y Unai Lekerika en la cuarta jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series.
Barandika y Basque ganan en dos sets a Goitia y Lekerika y logran el billete para la final
El delantero de Gernika y el zaguero de Bidarte se han llevado fácilmente el primer set (15-6). En el segundo parcial han sufrido mucho más, pero finalmente se han llevado el juego en el último punto (15-14). Barandika ha terminado el choque lesionado tras recibir un pelotazo.
Último tanto del partido de semifinales Barandika-Basque vs. Goitia-Lekerika (15-6 y 15-14)
Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado en dos sets (15-6 y 15-14) a Alex Goitia y Unai Lekerika en la cuarta jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Barandika recibe un tremendo pelotazo en el segundo set de la semifinal ante Goitia y Lekerika
Con el 12-12 en el marcador ha llegado el susto del partido, un rebotazo de Goitia ha impactado directamente en el cuerpo de Barandika, que ha tenido que retirarse momentáneamente de la cancha, visiblemente dolorido y con sangre en su codo.
Eraman deja “en pausa” la figura del VAR “para lo que resta del torneo” Winter Series
Así, a partir de la próxima jornada la competición pasará de cuatro a tres jueces en cada partido. El juez central de cancha tendrá la máxima potestad. Además, la empresa ha mostrado su apoyo a Urreisti y López después de “haber sido directamente damnificados en las últimas decisiones arbitrales”.