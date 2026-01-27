Eusko Label Winter Series
Barandika eta Basque finalean, epika eta guzti

Basque sujeta el dañado brazo de Barandika Winter Series
18:00 - 20:00
Thibault Basque, Xabi Barandika aldageletan lagundu nahian. Argazkia: Eraman!

author image

EITB

Azken eguneratzea

Barandikak eta Basquek bi jokotan (15-6 eta 15-14) irabazi zieten astelehenean Goitiari eta Lekerikari Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkaren laugarren jardunaldian. Horrela, aurrelari bizkaitarrak eta atzelari lapurtarrak txapelketako finalera sailkatzea lortu dute.

Litekeena da Eusko Label Winter Serieseko finala atzeratzea, Barandikaren lesioagatik
Barandikak eta Basquek bi jokotan irabazi diete Goitiari eta Lekerikari eta Eusko Label Winter Series 2026ko finalerako txartela lortu dute
Bideoa. Thibault Basqueren adierazpenak Xabi Barandikarekin batera Alex Goitiari eta Unai Lekerikari Eusko Label Winter Serieseko finalerdietan bi jokotan irabazi ondoren
Eusko Label Winter Series Zesta-punta

