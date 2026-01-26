EUSKO LABEL WINTER SERIES

Xabi Barandikak pilotakada ikaragarria jaso du partidaren bigarren jokoan

Xabier Barandika min hartuta pilotakada jaso ondoren
18:00 - 20:00

Xabi Barandika, lurrean minduta, pilotakada latza jaso ondoren. Irudia: EITB

12-12ko bedinketarekin partidan susto handia hartu dute zaleek eta jokalariek; izan ere, Alex Goitiaren errebote batek zuzenean jo du Xabi Barandikaren gorputza, eta aurrelari gernikarra kantxatik une batez atera behar izan da, minduta eta ukondoan odola zuela.

