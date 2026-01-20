Eusko Label Winter Series
Eraman! enpresak BAR sistema bertan behera uztea erabaki du Winter Series "txapelketa hau bukatu arte"

Honenbestez, hurrengo jardunalditik aurrera, lau epaile beharrean hiru egongo dira eta kantxako erdiko epaileak izango du azken erabakia. Gainera, enpresak babesa erakutsi nahi izan die Urreistiri eta Lopezi, epaileen azken erabakiak “beraien kaltetan” izan direlako.
Eñaut Urreisti Winter Series
Eñaut Urreisti, etsita, atzoko partidan. Argazkia: Eraman!
author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Azkenaldian Eusko Label Winter Series txapelketan izandako gertakarien ondotik, Eraman! enpresak BAR edo bideo arbitrajearen figura, “behin behinean eta txapelketa hau bukatu arte”, bertan behera uztea erabaki du.

Atzo, astelehena, Urreisti eta Lopezek hiru jokotan galdu zuten txapelketan Johanen eta Gorkaren kontra. Hirugarren jokoko azken tanto erabakigarrian Johanen hormabikoa barruan izan zela ebatzi zuen bideo arbitrajeak. Era berean, aurreko jardunaldian, bikote gipuzkoarrak hiru jokotan galdu zuen ere, eta azken tanto erabakigarrian BAReko epaileak aurrelari mutrikuarraren eta atzelari zumaiarraren aurkako erabakia hartu zuen.

Johan-Gorka vs Urreisti-Lopez azken tantoa winter series finalerdiak
18:00 - 20:00
Azken tanto polemiko batek garaipena eman die Johan eta Gorkari

Enpresak ohar batean azaldu duenez, horrekin batera, “hausnarketa epe bat irekiko da bere etorkizuneko erabilera aztertzeko”. Honenbestez, hurrengo jardunalditik aurrera, lau epaile beharrean hiru egongo dira eta kantxako erdiko epaileak izango du azken erabakia.

Aldi berean, Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntzako epaileen lana “erabat babestu eta orain arte bezala, beraien erabakiak errespetatzen” jarraituko duela adierazi du Eramanek, “txapelketaren independentzia bermatu ahal izateko”.

Enpresaren hitzetan, epaileek “kasu gehien-gehienetan erabakiak ondo hartu dituzte”, eta zesta-punta partidetan epaile izateak duen “zailtasuna” aitortu die.

Azkenik, Eramanek babesa erakutsi nahi izan die Eñaut Urreisti eta Imanol Lopez pilotariei, epaileen azken erabakiak “beraien kaltetan” izan direlako.

18:00 - 20:00
Urreisti-Lopez vs Goitia-Lekerika finalerdietako ligaxkako partidaren azken tanto polemikoa
Azken tanto polemiko batek garaipena eman die Johan eta Gorkari
Bideoa: Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako lehen jardunaldiko Urreisti-Lopez vs Goitia-Lekerika partidako azken tanto polemikoa
Eusko Label Winter Series Zesta-punta

