Urreisti-Lopez vs Goitia-Lekerika finalerdietako ligaxkako partidaren azken tanto polemikoa

Urreisti azken tanto polemikoan Winter Series finalerdiak
18:00 - 20:00

Urreisti neurketako azken tantoan. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Goitiak eta Lekerikak Urreisti eta Lopezi irabazi diete hiru jokotan (13-15, 15-10 eta 4-5), Gernikako Jai Alai pilotalekuan jokatu den norgehiagokan. Azken tantoak zeresana emango du, epaileen erabakia polemikoa izan baita.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

