Eraman! deja “en pausa” la figura del VAR “para lo que resta del torneo” Winter Series

Según ha explicado la empresa en una nota, a partir de la próxima jornada la competición pasará de cuatro a tres jueces en cada partido. El juez central de cancha tendrá la máxima potestad.

Además, Eraman! ha apoyado “plenamente” la labor de los jueces de la Federación Vizcaína de Pelota Vasca y ha agregado que seguirá “acatando sus decisiones para garantizar la máxima independencia del torneo, tal y como lo hemos hecho hasta ahora”.

La promotora ha agradecido la labor de todos los jueces de la Federación Vizcaína de Pelota Vasca, y ha destacado “su acierto en la gran mayoría de las decisiones adoptadas”, además de reconocer “la dificultad” que tiene el trabajo de juez en el deporte de la cesta-punta.

Por último, la empresa ha mostrado su apoyo a los pelotaris Eñaut Urreisti e Imanol López después de “haber sido directamente damnificados en las últimas decisiones arbitrales”.