Eraman! deja “en pausa” la figura del VAR “para lo que resta del torneo” Winter Series

Así, a partir de la próxima jornada la competición pasará de cuatro a tres jueces en cada partido. El juez central de cancha tendrá la máxima potestad. Además, la empresa ha mostrado su apoyo a Urreisti y López después de “haber sido directamente damnificados en las últimas decisiones arbitrales”.

Eñaut Urreisti Winter Series

Eñaut Urreisti, contrariado, en el partido de ayer. Foto: Eraman!

E. L. H. | EITB

Última actualización

Ante la situación generada últimamente en el torneo Eusko Label Winter Series, la empresa Eraman! ha decidido “dejar en pausa” la figura del VAR “para lo que resta del torneo” y abrir “un periodo de reflexión” sobre su uso futuro.

Ayer lunes, Urreisti y López perdieron en tres juegos ante Johan y Gorka. El vídeo arbitraje dictaminó que el dos paredes de Johan en el decisivo último tanto del tercer juego fue dentro. La pasada jornada, la pareja guipuzcoana también cayó en tres juegos, y en el decisivo último tanto el juez del VAR también tomó una decisión contraria a los intereses del delantero mutrikuarra y del zaguero zumaiarra.

Un polémico último tanto da la victoria a Johan y Gorka

Según ha explicado la empresa en una nota, a partir de la próxima jornada la competición pasará de cuatro a tres jueces en cada partido. El juez central de cancha tendrá la máxima potestad.

Además, Eraman! ha apoyado “plenamente” la labor de los jueces de la Federación Vizcaína de Pelota Vasca y ha agregado que seguirá “acatando sus decisiones para garantizar la máxima independencia del torneo, tal y como lo hemos hecho hasta ahora”.

La promotora ha agradecido la labor de todos los jueces de la Federación Vizcaína de Pelota Vasca, y ha destacado “su acierto en la gran mayoría de las decisiones adoptadas”, además de reconocer “la dificultad” que tiene el trabajo de juez en el deporte de la cesta-punta.

Por último, la empresa ha mostrado su apoyo a los pelotaris Eñaut Urreisti e Imanol López después de “haber sido directamente damnificados en las últimas decisiones arbitrales”.

Polémico último tanto del partido Urreisti-López vs. Goitia-Lekerika de la liguilla de semifinales
Un polémico último tanto da la victoria a Johan y Gorka
Vídeo: Polémico último tanto del partido Urreisti-Lopez vs Goitia-Lekerika de la primera jornada de la liguilla de semifinales de Eusko Label Winter Series
