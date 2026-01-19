WINTER SERIES 2025-2026
Azken tanto polemiko batek garaipena eman die Johan eta Gorkari

Johan-Gorka vs Urreisti-Lopez winter series finalerdiak
18:00 - 20:00
Gorka y Johan Sorozabal.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Johan eta Gorkak hiru setetan irabazi die Urreisti eta Lopezi (15-11, 11-15 eta 4-5). Azken tanto polemikoa izan da, 4-4 joanda, ez baitute jakin Johanek botatako bi pareta balekoa zen ala ez. Azkenean, epaileek lapurtarrei eman diete garaipena.

Urreistik eta Lopezek hiru jokotan galdu dute berriro Johanen eta Gorkaren aurrean, eta sailkatzeko aukera gutxi dituzte
Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

