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Sagardui-Bergara eta Ibarrola-Ozaeta bikoteak, Hiru Hiriburuak txapelketako finalera
Sagardui-Bergara eta Ibarrola-Ozaeta bikoteak izango dira datorren igandean, Hiru Hiriburuak txapelketako finalean, Bizkaia frontoian. Donostiako Atano III.a frontoian jokatutako finalerdietan izan dira nagusi bi bikoteak.
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