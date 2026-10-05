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Sagardui-Bergara eta Ibarrola-Ozaeta bikoteak, Hiru Hiriburuak txapelketako finalera

Iragarkia
Hiru Hiriburuak, finalerdiak
18:00 - 20:00
Hiru Hiriburuak finala urriaren 11n jokatuko dute, Bilbon
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Sagardui-Bergara eta Ibarrola-Ozaeta bikoteak izango dira datorren igandean, Hiru Hiriburuak txapelketako finalean, Bizkaia frontoian. Donostiako Atano III.a frontoian jokatutako finalerdietan izan dira nagusi bi bikoteak.

Emakume kirolariak Esku-pilota Emakume Master Cup Aizane Ibarrola Atano III pilotalekua

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