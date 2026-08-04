ESKU-PILOTA

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Goiuri Zabaletak irabazi du Kale Pilota txapelketa, Zarautzen

Iragarkia
Gouri Zabaleta txapelduna
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Pilotari leitzarrak Olatz Arrizabalaga menderatu du finalerdietan, bi jokotan, 10-2 eta 10-1, eta final handian Laia Salsamendiri gailendu zaio, hiru jokotan, 10-5, 9-10 eta 5-3. Nora Mendizabal sailkatu da hirugarren postuan. 

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