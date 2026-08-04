ESKU-PILOTA

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Goiuri Zabaleta: “Dena ederki atera da, honelako egunak oso bereziak dira guretzat”

Iragarkia
Gouri Zabaleta elkarrizketa
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Leitzarrak Kale Pilota txapelketa irabazi du, Zarautzen, astelehen gauean. Garaipena eskuratuta, Zabaletak nabarmendu du maila handiko jokoa ikusi dela kantxan, eta giro oso polita sortu dela zaleen artean. 

Pilota Esku-pilota Goiuri Zabaleta Olatz Arrizabalaga Emakume Master Cup

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