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Emakume Master Cupeko Udako Txapelketa aurkeztu dute

Iragarkia
Emakume Master Cup Udako torneoa
18:00 - 20:00
Txapelketa honetan parte hartuko duten bikoteak aurkezpenean izango dira. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Txapelketa uztailaren 5ean hasi zen eta irailaren 27an amaituko da EITBk zuzenean emango duen final handiarekin

Emakume kirolariak Emakume Master Cup

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