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Sagardui-Bergara e Ibarrola-Ozaeta, en la final del torneo Hiru Hiriburuak

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Hiru Hiriburuak, finalerdiak
18:00 - 20:00
Las tres capitales jugarán la final el 11 de octubre en Bilbao
Euskaraz irakurri: Sagardui-Bergara eta Ibarrola-Ozaeta bikoteak, Hiru Hiriburuak txapelketako finalera
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Última actualización

Las parejas Sagardui-Bergara e Ibarrola-Ozaeta se enfrentarán el próximo domingo en la final del Torneo Hiru Hiriburuak, en el frontón Bizkaia de Bilbao. Ambas parejas se han impuesto en las semifinales disputadas en el Atano III.  

Mujeres deportistas Pelota a mano Emakume Master Cup Aizane Ibarrola Frontón Atano III

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