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Emakume Master Cupeko Lau t’erdiko txapelketa igande honetan hasiko da Basaurin, 24 pilotarirekin
Txapelketak bere historiako parte-hartze handiena izango du. Enara Gaminde egungo txapelduna da abenduaren 13an, Mungian jokatuko den finalean, txapela janzteko faborito nagusia.
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