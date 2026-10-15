EMAKUME MASTER CUP
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Emakume Master Cupeko Lau t’erdiko txapelketa igande honetan hasiko da Basaurin, 24 pilotarirekin

Iragarkia
EMAKUME MASTER CUP 4TERDI
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Txapelketak bere historiako parte-hartze handiena izango du. Enara Gaminde egungo txapelduna da abenduaren 13an, Mungian jokatuko den finalean, txapela janzteko faborito nagusia.

Enara Gaminde Emakume Master Cup

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