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Aldai-Erasun vs Etxegarai-Bergara Udako Masters Laboral Kutxako finala aurkeztu dute, Sopelan
Aldai-Erasun eta Etxegarai-Bergara arituko dira elkarren aurka igande honetan, Sopelan (Bizkaian). Iaz Aldai eta Bergara txapela janztetik urrats bakarrera geratu ziren. Aurten, ordea, bietako batek lortuko du garaikurra. ETBk finala zuzenean eskainiko du 11:45etik aurrera. Arrate Bergarak finala "parekatua" izango dela uste du.
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