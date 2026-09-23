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Aldai-Erasun vs Etxegarai-Bergara Udako Masters Laboral Kutxako finala aurkeztu dute, Sopelan

Iragarkia
Udako-Mastersaren-finaleko-aurkezpena
18:00 - 20:00
Udako Master Laboral Kutxaren aurkezpena, Sopelan. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aldai-Erasun eta Etxegarai-Bergara arituko dira elkarren aurka igande honetan, Sopelan (Bizkaian). Iaz Aldai eta Bergara txapela janztetik urrats bakarrera geratu ziren. Aurten, ordea, bietako batek lortuko du garaikurra. ETBk finala zuzenean eskainiko du 11:45etik aurrera. Arrate Bergarak finala "parekatua" izango dela uste du.

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