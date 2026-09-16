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Bederatzi bikote Hiru Hiriburuak torneoaren bosgarren edizioan, Aldai atzelari bezala eta Garairen itzulerarekin

Iragarkia
Hiru-Hiriburuak-pilota-txapelketaren-aurkezpena
18:00 - 20:00

Hiru Hiriburuak txapelketaren aurkezpena, Gasteizen. Irudia: EITB

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Azken eguneratzea

Txapelketa igande honetan hasiko da, Ogeta pilotalekuan. Urriaren 4an, Donostian, finalerdiak jokatuko dira, eta finala, berriz, hilaren 11n izango da, Bilbon. Leire Garaik, belaunean izandako lesio baten ondorioz pilotalekuetatik bi urte eta erdi baino gehiago aldenduta eman ondoren, Gasteizen jokatuko du berriro, Itxaso Erasunekin bikotea osatuz.

Emakume kirolariak Esku-pilota Pilota Emakume Master Cup

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