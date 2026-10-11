EMAKUME MASTER CUP
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Ibarrola eta Ozaeta gailendu dira Hiru Hiriburuak Torneoan

Iragarkia
Ozaeta eta Ibarrola
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Aizane Ibarrolak eta Udane Ozaetak 19-22 garaitu dituzte Alize Sagardui eta Arrate Bergara Hiru Hiriburuak Torneoko finalean, Bizkaia Frontoian. Norgehiagoka parekatua eta emozio handikoa izan da. 

Pilota Esku-pilota Emakume Master Cup

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