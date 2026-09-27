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Amaia Aldai eta Itxaso Erasun nagusi, Udako Master Laboral Kutxa finalean (22-10)
Bikote gorriak 22-10 hartu ditu mendean Madalen Etxegarai eta Arrate Bergara, Udako Master Laboral Kutxa finalean, igande honetan, Sopelan. Erasunek eta Aldaik hasieratik menperatu dute neurketa.
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