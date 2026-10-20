Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Zilarra Euskal Selekzioarentzat, emakumezkoen binakako zesta-puntako Munduko Txapelketan
Maitek eta Maiak zilarrezko domina eskuratu dute zesta-puntako binakako Munduko Txapelketan. Euskal Selekzioak bi jokotan galdu du Espainiaren aurka, 15-9 eta 15-12 eginda. Erika eta Arai markinarrek munduko txapeldun izendatu dute euren burua.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Selekzioa, munduko txapeldun binakako zesta-puntan!
ZUZENEAN
Duela min.
Historiako lehen urrea eta zilarra Euskal Selekzioarentzat, binaka zesta-puntan
ZUZENEAN
Duela min.
Ander Murua, Lau t'erdikoaren ustekabeko protagonista: “Lehen mailan presioa handiagoa da"
ZUZENEAN
Duela min.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko hiru tantorik onenak
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Selekzioak beste bost garaipen lortu ditu Munduko Pilota Txapelketaren 5. jardunaldian
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Pilota Selekzioa zesta-puntako banakako eta parapilotako finaletarako sailkatu da
ZUZENEAN
Duela min.
2026ko Munduko Pilota Txapelketa: Euskal Selekzioaren partidak
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Selekzioak zortzi partida jokatu eta horietako bost irabazi ditu, eta finalerako bi txartel lortu
ZUZENEAN
Duela min.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko une esanguratsuenak
Gehiago ikusi