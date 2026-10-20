MUNDUKO TXAPELKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Zilarra Euskal Selekzioarentzat, emakumezkoen binakako zesta-puntako Munduko Txapelketan

Iragarkia
18:00 - 20:00
Emakumezkoen binakako zesta-puntako Munduko Txapelketako podiuma.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Maitek eta Maiak zilarrezko domina eskuratu dute zesta-puntako binakako Munduko Txapelketan. Euskal Selekzioak bi jokotan galdu du Espainiaren aurka, 15-9 eta 15-12 eginda. Erika eta Arai markinarrek munduko txapeldun izendatu dute euren burua.

Primer oro y plata de la historia para la Euskal Selekzioa en el Campeonato del Mundo de Pelota de Argentina y Uruguay
Euskal Selekzioa Pilota Munduko Pilota Txapelketa Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X