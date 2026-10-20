MUNDUKO EUSKAL PILOTA TXAPELKETA
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Euskal Selekzioa, munduko txapeldun binakako zesta-puntan!

Iragarkia
18:00 - 20:00
Gizonezkoen binakako zesta-puntako Munduko Txapelketako podiuma.
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Azken eguneratzea

Barandika eta Lekerikak osatutako bikoteak lehen urre eman dio Euskal Pilota Selekzioari, Euskal Pilotako Munduko txapelketan. Estatu Batuek lortu dute bigarren postua, Johan eta Gorka Sorozabal anaiek gernikarren aurka hiru jokotan galdu ostean (9-15, 15-10 eta 4-10).  

Historiako lehen urrea eta zilarra Euskal Selekzioarentzat, binaka zesta-puntan
Xabier Barandika Euskal Selekzioa Unai Lekerika Munduko Pilota Txapelketa Pilota Zesta-punta

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