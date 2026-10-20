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Euskal Selekzioa, munduko txapeldun binakako zesta-puntan!
Barandika eta Lekerikak osatutako bikoteak lehen urre eman dio Euskal Pilota Selekzioari, Euskal Pilotako Munduko txapelketan. Estatu Batuek lortu dute bigarren postua, Johan eta Gorka Sorozabal anaiek gernikarren aurka hiru jokotan galdu ostean (9-15, 15-10 eta 4-10).
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