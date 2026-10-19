Munduko Pilota Txapelketa
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Euskal Selekzioak zortzi partida jokatu eta horietako bost irabazi ditu, eta finalerako bi txartel lortu

Iragarkia
Mundial-Pelota-Argentina-Uruguay
18:00 - 20:00
Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eskuz banakakoan, Gaizka Carregalek 10-4 eta 10-3 gainditu du Hernandez mexikarra. Binaka, Beñat Azketak eta Oier Elorzek 10-0 eta 10-2 irabazi diote Frantziari, eta finalean izango dira.

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