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Euskal Selekzioak zortzi partida jokatu eta horietako bost irabazi ditu, eta finalerako bi txartel lortu
Eskuz banakakoan, Gaizka Carregalek 10-4 eta 10-3 gainditu du Hernandez mexikarra. Binaka, Beñat Azketak eta Oier Elorzek 10-0 eta 10-2 irabazi diote Frantziari, eta finalean izango dira.
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