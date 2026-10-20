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Plata para la Euskal Selekzioa en el Mundial de cesta punta por parejas femenino

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18:00 - 20:00
Podio del Mundial de cesta punta por parejas femenino.
Euskaraz irakurri: Zilarra Euskal Selekzioarentzat, emakumezkoen binakako zesta-puntako Munduko Txapelketan
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Última actualización

Maite y Maia se han hecho con la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de pelota vasca, en la modalidad por parejas de cesta punta, en el que Euskal Selekzioa ha perdido en dos Juegos ante España por 15-9 y 15-12. Las markinarras Erika y Arai se han proclamado campeonas del mundo.

Primer oro y plata de la historia para la Euskal Selekzioa en el Campeonato del Mundo de Pelota de Argentina y Uruguay
Euskal Selekzioa Pelota Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Cesta punta

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