Plata para la Euskal Selekzioa en el Mundial de cesta punta por parejas femenino

Maite y Maia se han hecho con la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de pelota vasca, en la modalidad por parejas de cesta punta, en el que Euskal Selekzioa ha perdido en dos Juegos ante España por 15-9 y 15-12. Las markinarras Erika y Arai se han proclamado campeonas del mundo.