MUNDUKO TXAPELKETA

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2026ko Munduko pilota Txapelketa: Euskal Selekzioaren partidak

Munduko Txapelketa urriaren 15etik 24ra bitartean jokatuko dute, Argentinan eta Uruguain.

Eñaut Lizeaga (Euskal Selekzioa)

Munduko Txapelketa urriaren 15etik 24ra bitartean jokatuko dute. Irudian, Eñaut Lizeaga. Argazkia: EFE.

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Azken eguneratzea

2026ko Munduko pilota Txapelketa, euskal pilotako hogeigarren ekitaldia, Argentinan eta Uruguain jokatuko dute, urriaren 15etik 24ra bitartean. 

EUSKAL SELEKZIOAK MUNDUKO TXAPELKETAN JOKATUKO DITUEN PARTIDAK

URRIAK 15

  • 19:00: Euskadi vs Espainia, paleta goma, emakumezkoak
  • 21:00: Mexiko vs. Euskadi, paleta goma, gizonezkoak
  • 22:00: Frantzia vs Euskadi, gizonezkoen frontballa

URRIAK 16

  • 19:00: Euskadi vs Frantzia, esku-pilota, banaka
  • 21:00: Euskadi vs Frantzia, zesta-punta, emakumezkoak
  • 22:00: Euskadi vs Espainia, zesta-punta, gizonezkoak
  • 22:00: Euskadi vs Mexiko, esku-pilota, binaka
  • 22:00: Euskadi vs Kuba, emakumezkoen frontballa
  • 00:00: Txile vs Euskadi, pala motza

URRIAK 17

  • 19:00: Euskadi vs Mexiko, gizonezkoen frontballa
  • 20:00: Euskadi vs Mexiko, zesta-punta, emakumezkoak
  • 20:00: Euskadi vs. Mexiko, zesta-punta, banaka, emakumezkoak
  • 21:00: Euskadi vs Estatu Batuak, zesta-punta, gizonezkoak
  • 21:00: Euskadi vs. Mexiko, zesta-punta, banaka, gizonezkoak
  • 22:00: Euskadi vs Frantzia, paleta goma, gizonezkoak
  • 00:00: Euskadi vs Argentina, pilota egokitua

URRIAK 18

  • 19:00: Txile vs Euskadi, emakumezkoen frontballa
  • 19:00: Espainia vs Euskadi, emakumezkoen zesta punta
  • 19:00: Mexiko vs Euskadi, eskuz banakako pilota
  • 21:00: Euskadi vs Frantzia, zesta punta gizonezkoak
  • 22:00: Frantzia vs Euskadi, eskuz binakako pilota
  • 00:00: Euskadi vs Espainia, pala motza

 

Elaia eta Maia (Euskal Selekzioa)

URRIAK 19

  • 19:00: Euskadi vs Bolivia, gizonezkoen frontballa
  • 19:00: Euskadi vs Argentina, emakumezkoen gomazko paleta
  • 20:00: Frantzia vs Euskadi, banakako zesta punta, emakumezkoak
  • 21:00: Espainia vs Euskadi, banakako zesta punta gizonezkoak
  • 22:00: Peru vs Euskadi, gizonezkoen gomazko paleta
  • 00:00: Euskadi vs Portugal, pilota egokitua
  • 01:00: Espainia vs. Euskadi, larruzko paleta

URRIAK 20

  • 19:00: Espainia vs Euskadi, emakumezkoen frontballa
  • 19:00: Euskadi vs Espainia, esku-pilota, banaka
  • 19:00: Zesta-punta, hirugarren posturako partida
  • 21:00: Espainia vs Euskadi, esku-pilota, binaka
  • 21:00: Zesta-punta, emakumezkoak, finala
  • 22:00: Zesta-punta, gizonezkoak, finala

URRIAK 21

  • 19:00: Espainia vs Euskadi, zesta-punta, banaka, emakumezkoak
  • 21:00: Euskadi vs Frantzia, zesta-punta, banaka, gizonezkoak
  • 21:00: Emakumezkoen frontballa, finalerdiak
  • 23:00: Paleta goma, gizonezkoak, finalerdiak
  • 23:00: Frantzia vs Euskadi, pilota egokitua
  • 23:00: Gizonezkoen frontballa, finalerdiak
  • 01:00: Paleta goma, emakumezkoak, finalerdiak
  • 01:00: Argentina-Euskadi, paleta larrua

URRIAK 22

  • 19:00 Pala motza, finalerdiak
  • 21:00: Paleta larrua, finalerdiak

URRIAK 23

  • 15:00: Esku-pilota, banaka eta binaka, hirugarren posturako partidak
  • 17:00: Paleta goma eta zesta-punta banaka, hirugarren posturako partidak
  • 19:00: Esku-pilota, banaka, finala
  • 20:00: Esku-pilota, binaka, finala
  • 21:00: Zesta-punta, banaka, emakumezkoak, finala
  • 22:00: Zesta-punta, banaka, gizonezkoak, finala
  • 22:00: Paleta goma, gizonezkoak, finala
  • 23:00: Paleta goma, emakumezkoak, finala

URRIAK 24

  • 14:00: Frontballa, hirugarren posturako partidak
  • 15:00: Pilota egokitua, pala, larruzko paleta, hirugarren posturako partidak
  • 16:00: Frontballa, finalak
  • 19:00: Pilota egokitua, finala
  • 20:00: Pala motza, finala
  • 21:00: Paleta larrua, finala
  • 01:00: Sari banaketa

 

Euskal Selekzioa Pala Esku-pilota Munduko Pilota Txapelketa Pilota Zesta-punta

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