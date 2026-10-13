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2026ko Munduko pilota Txapelketa: Euskal Selekzioaren partidak
Munduko Txapelketa urriaren 15etik 24ra bitartean jokatuko dute, Argentinan eta Uruguain.
2026ko Munduko pilota Txapelketa, euskal pilotako hogeigarren ekitaldia, Argentinan eta Uruguain jokatuko dute, urriaren 15etik 24ra bitartean.
EUSKAL SELEKZIOAK MUNDUKO TXAPELKETAN JOKATUKO DITUEN PARTIDAK
URRIAK 15
- 19:00: Euskadi vs Espainia, paleta goma, emakumezkoak
- 21:00: Mexiko vs. Euskadi, paleta goma, gizonezkoak
- 22:00: Frantzia vs Euskadi, gizonezkoen frontballa
URRIAK 16
- 19:00: Euskadi vs Frantzia, esku-pilota, banaka
- 21:00: Euskadi vs Frantzia, zesta-punta, emakumezkoak
- 22:00: Euskadi vs Espainia, zesta-punta, gizonezkoak
- 22:00: Euskadi vs Mexiko, esku-pilota, binaka
- 22:00: Euskadi vs Kuba, emakumezkoen frontballa
- 00:00: Txile vs Euskadi, pala motza
URRIAK 17
- 19:00: Euskadi vs Mexiko, gizonezkoen frontballa
- 20:00: Euskadi vs Mexiko, zesta-punta, emakumezkoak
- 20:00: Euskadi vs. Mexiko, zesta-punta, banaka, emakumezkoak
- 21:00: Euskadi vs Estatu Batuak, zesta-punta, gizonezkoak
- 21:00: Euskadi vs. Mexiko, zesta-punta, banaka, gizonezkoak
- 22:00: Euskadi vs Frantzia, paleta goma, gizonezkoak
- 00:00: Euskadi vs Argentina, pilota egokitua
URRIAK 18
- 19:00: Txile vs Euskadi, emakumezkoen frontballa
- 19:00: Espainia vs Euskadi, emakumezkoen zesta punta
- 19:00: Mexiko vs Euskadi, eskuz banakako pilota
- 21:00: Euskadi vs Frantzia, zesta punta gizonezkoak
- 22:00: Frantzia vs Euskadi, eskuz binakako pilota
- 00:00: Euskadi vs Espainia, pala motza
URRIAK 19
- 19:00: Euskadi vs Bolivia, gizonezkoen frontballa
- 19:00: Euskadi vs Argentina, emakumezkoen gomazko paleta
- 20:00: Frantzia vs Euskadi, banakako zesta punta, emakumezkoak
- 21:00: Espainia vs Euskadi, banakako zesta punta gizonezkoak
- 22:00: Peru vs Euskadi, gizonezkoen gomazko paleta
- 00:00: Euskadi vs Portugal, pilota egokitua
- 01:00: Espainia vs. Euskadi, larruzko paleta
URRIAK 20
- 19:00: Espainia vs Euskadi, emakumezkoen frontballa
- 19:00: Euskadi vs Espainia, esku-pilota, banaka
- 19:00: Zesta-punta, hirugarren posturako partida
- 21:00: Espainia vs Euskadi, esku-pilota, binaka
- 21:00: Zesta-punta, emakumezkoak, finala
- 22:00: Zesta-punta, gizonezkoak, finala
URRIAK 21
- 19:00: Espainia vs Euskadi, zesta-punta, banaka, emakumezkoak
- 21:00: Euskadi vs Frantzia, zesta-punta, banaka, gizonezkoak
- 21:00: Emakumezkoen frontballa, finalerdiak
- 23:00: Paleta goma, gizonezkoak, finalerdiak
- 23:00: Frantzia vs Euskadi, pilota egokitua
- 23:00: Gizonezkoen frontballa, finalerdiak
- 01:00: Paleta goma, emakumezkoak, finalerdiak
- 01:00: Argentina-Euskadi, paleta larrua
URRIAK 22
- 19:00 Pala motza, finalerdiak
- 21:00: Paleta larrua, finalerdiak
URRIAK 23
- 15:00: Esku-pilota, banaka eta binaka, hirugarren posturako partidak
- 17:00: Paleta goma eta zesta-punta banaka, hirugarren posturako partidak
- 19:00: Esku-pilota, banaka, finala
- 20:00: Esku-pilota, binaka, finala
- 21:00: Zesta-punta, banaka, emakumezkoak, finala
- 22:00: Zesta-punta, banaka, gizonezkoak, finala
- 22:00: Paleta goma, gizonezkoak, finala
- 23:00: Paleta goma, emakumezkoak, finala
URRIAK 24
- 14:00: Frontballa, hirugarren posturako partidak
- 15:00: Pilota egokitua, pala, larruzko paleta, hirugarren posturako partidak
- 16:00: Frontballa, finalak
- 19:00: Pilota egokitua, finala
- 20:00: Pala motza, finala
- 21:00: Paleta larrua, finala
- 01:00: Sari banaketa
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