Euskal Pilota Selekzioa zesta-puntako banakako eta parapilotako finaletarako sailkatu da
Euskal Pilota Selekzioak bost garaipen lortu ditu zortzi partidatan FIPVren XX. Munduko Txapelketako bosgarren jardunaldian. Helena Barrenetxea eta Aritz Erkiaga zesta-puntako banakako finalera sailkatu dira; Sergio Rodriguez eta Beñat Lizaso, parapilotako finalera; eta Mikel Aurrekoetxea, frontballeko finalerdietara. Emakumezkoetan, gomazko paletan, xarean eta larruzko paletan, ostera, galdu egin dute euskal ordezkariek.
Frontball: Aurrekoetxea, finalerdietara
Ligaxkako azken partidan, Mikel Aurrekoetxeak 10-2 eta 10-2 irabazi dio Boliviako Vazquezi, eta une oro erakutsi du nagusi dela. Garaipen horri esker, multzoko bigarren sailkatu da, Mexikoren atzetik. Aurreikuspenen arabera, Espainia izango du aurkari asteazkenean, eta neurketa oso parekatua izatea espero da.
Banakako zesta-punta: biak finalera
Buenos Airesen, Helena Barrenetxeak 13-15, 15-10 eta 10-3 irabazi dio Sorozabali (Frantzia). Frantziako ordezkaria aurretik jarri da, eta Helenak ezin izan dio markagailuari buelta eman: aurkari sendoak ia ez du hutsik egin, eta lehen seta alde txikienarekin galdu du (13-15). Bigarrenean, bere jokoa egiten hasi da, pilota airez hartu, eskuinarekin hutsuneak bilatu eta gero eta gehiago nagusitu da (15-10). Hirugarrenean, hamar tantora, lasai atera da, bere jokoa egin du eta bikain aritu da, tantoak aurrean amaitzen (10-3).
Aritz Erkiagak 15-13 eta 15-11 irabazi dio Bailori (Espainia). Lehen seta oso estua izan da, bi pilotariak fisikoki ondo zeuden: Aritzek jokoa mugitu eta eraso egin du, Bailo alde batetik bestera eraman du, eta 15-13 irabazi du. Bigarrena bestelakoa izan da: Aritzek erosoago agindu du, pilota kantxaren atzealdera bidali eta tanto gehienak aurrean amaitu ditu. Bailo saiatu da, baina 11 tantotan geratu da. Aritzek betiko moduan jokatu du: erritmoarekin, nagusitasunez eta lasai.
Garaipen horiekin, Helena Barrenetxea eta Aritz Erkiaga zesta-puntako banakako finalera sailkatu dira.
Gomazko paleta: Loidiren garaipena eta Martinen porrota
Julen Loidik 15-9 eta 15-13 irabazi dio Peruri, ezkerrarekin egiten duen joko oldarkor eta sendoari esker: pilota oso ondo pasatzen du paretatik, eta airez hartzen duenean, bi paretako errematea egiten du. Lehen setean, perutarrek ez dute haren jokoari aurre egiten asmatu (15-9). Bigarrenean, Yupanquik Bellido ordezkatu du, eta pilota gehiago gurutzatu du; Julenek, berriz, zenbait huts egin ditu ezker paretan airez hartzen. Perutarra aurretik ere jarri da, baina Loidik sakea berreskuratu, bi paretako jokaldiak berriro asmatu eta seta menderatu du (15-13).
Nagore Martinek, aldiz, 15-12, 10-15 eta 8-10 galdu du Argentinako Sabrina Andraderen aurka. Lehen seta oso lehiatua izan da eta Nagorek irabazi du. Bigarrena ere estua izan da: Sabrinak neke fisiko handiagoa zuela zirudien, baina, azken ahaleginean eta bere dohain handiei esker, erabakigarriak izan diren jokaldietan asmatu du. Desorekako setean, partida arlo fisikora eramatea zen asmoa, eta hala gertatu da hasieran: Nagore 8-4 aurreratu da. Baina huts pare batek Sabrina indartu dute, Nagore uzkurtu egin da eta argentinarrak markagailua irauli du (8-10). Hala ere, selekzioa txapelketaren hasieran espero zuen tokian dago, eta Nagorek Mexiko izango du aurkari finalerdietan.
Parapilota: finalera
Sergio Rodriguezek eta Beñat Lizasok nagusitasunez irabazi diete Brasilgo Pontesi eta Da Silvari, 15-1 eta 15-5, 36 metroko frontoian. Brasil duela gutxi hasi da parapilotan eta oraindik ez du jokoa ondo menperatzen; beraz, partidak ez du gorabehera handirik izan. Garaipen horrekin, eta Frantziak Argentinari irabazi ondoren, Euskadi eta Frantzia finalera sailkatu dira. Aurretik, ligaxkako azken partidan elkarren aurka jokatuko dute.
Xarea: munduko txapeldunaren aurka
Xuban Lopetegik eta Oier Iturbek 5-15 eta 5-15 galdu dute Frantziako Driolet eta Lafargueren aurka, egungo munduko txapeldunak baitira. Jakina zen partida oso zaila izango zela: euskal bikoteak zenbait tantotan eutsi dio, baina kintzeak frantziarren alde amaitu dira beti. Bigarren setean, Oier atseden hartzera atera dute biharko partidari begira, eta Markel Mujika sartu da; hala ere, gidoia berdina izan da: frantziarrei tantoa egin egin behar zaie, ez baitute hutsik egiten. Bihar Uruguairen aurkako partida erabakigarria iritsiko da: Euskal selekzioak irabaziz gero, brontzearen lehian sartuko da; galduz gero, kanpora joango da.
Larruzko paleta: porrota Espainiaren aurka
Ander Landetak eta Ibai Perezek 6-15 eta 11-15 galdu dute Espainiako Marcos Perezen eta Javi Labianoren aurka. Landeta ez da oso fin hasi; espainiarrek, berriz, batez ere Labianok, aurreko neurketan baino askoz hobeto jokatu dute, eta sakean asmatu. Espainiak laster hartu du aldea (2-7), eta 6-8tik aurrera zazpi tanto jarraian egin ditu seta 6-15 ixteko. Ibaik ez du gaizki jokatu, nahiz eta sakean zertxobait gutxiago aritu den. Bigarrenean, Iñaki Urrutiak Landeta ordezkatu du, eta hobekuntza txiki bat sumatu da: Landeta seguruagoa da, eta Urrutiak indar handiagoz jotzen du pilota. Hasiera orekatuaren ondoren (3-2), Espainia 4-11ra joan da, baina euskal bikoteak erreakzionatu eta espainiarrak estu hartu ditu; 11-13ra hurbildu dira. Azkenean, Perezek eta Labianok merezimenduz irabazi dute seta (11-15). Orain, Argentinaren aurka jokatuko dute.
Jardunaldiko emaitzak
• Emakumezkoen gomazko paleta (30 m): Nagore Martin (Euskadi) 1 – Sabrina Andrade (Argentina) 2 (15-12, 10-15, 8-10)
• Emakumezkoen banakako zesta-punta: Helena Barrenetxea (Euskadi) 2 – Sorozabal (Frantzia) 1 (13-15, 15-10, 10-3)
• Gizonezkoen frontballa: Mikel Aurrekoetxea (Euskadi) 2 – Vazquez (Bolivia) 0 (10-2, 10-2)
• Gizonezkoen banakako zesta-punta: Aritz Erkiaga (Euskadi) 2 – Bailo (Espainia) 0 (15-13, 15-11)
• Gizonezkoen gomazko paleta (30 m): Julen Loidi (Euskadi) 2 – Bellido / Yupanqui (Peru) 0 (15-9, 15-13)
• Xarea: Xuban Lopetegi eta Oier Iturbe / Markel Mujika (Euskadi) 0 – Driolet eta Lafargue (Frantzia) 2 (5-15, 5-15)
• Parapilota (36 m): Sergio Rodriguez eta Beñat Lizaso (Euskadi) 2 – Pontes eta Da Silva (Brasil) 0 (15-1, 15-5)
• Larruzko paleta: Ander Landeta / Iñaki Urrutia eta Ibai Perez (Euskadi) 0 – Marcos Perez eta Javi Labiano (Espainia) 2 (6-15, 11-15)