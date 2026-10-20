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2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko hiru tantorik onenak

Iragarkia
18:00 - 20:00

Xabier Euzkitze, iazko Winter Seriesko hiru tantoen errepasoa egiten.

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Xabier Euzkitzek iazko Winter Serieseko hiru tantorik onenak erakutsi dizkigu. Lehenengoa, Urreistik egindako horma-bikoa. Bigarrena, Olharanen eskutik iritsi zen. Eta amaitzeko, onena, Barandikak ezker ukalondoa hautsi zuenean eginikoa.

2025eko Eusko Label Winter Serieseko une esanguratsuenak
Xabier Barandika Eñaut Urreisti Eusko Label Winter Series Jean Olharan Pilota Zesta-punta

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