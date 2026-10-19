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2025eko Eusko Label Winter Serieseko une esanguratsuenak
2026ko Eusko Label Winter Series txapelketa ate joka dugu, eta iazko une esanguratsuenen errepasoa egin du Ane Muruamendiarazek. Horien artean, Erkiaga-Ibarluzea finalerdietatik kanpo geratu izana, bideo-arbitrajearekin izandako polemikak eta Johan-Basqueren garaipena, besteak beste.
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