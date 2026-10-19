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2025eko Eusko Label Winter Serieseko une esanguratsuenak

Iragarkia
Winter Series 2025
18:00 - 20:00
Basque, Johan eta Barandika, 2025eko Eusko Label Winter Serieseko podiumean.
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Azken eguneratzea

2026ko Eusko Label Winter Series txapelketa ate joka dugu, eta iazko une esanguratsuenen errepasoa egin du Ane Muruamendiarazek. Horien artean, Erkiaga-Ibarluzea finalerdietatik kanpo geratu izana, bideo-arbitrajearekin izandako polemikak eta Johan-Basqueren garaipena, besteak beste.

Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

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