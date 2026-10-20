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Euskal Selekzioak beste bost garaipen lortu ditu Munduko Pilota Txapelketaren 5. jardunaldian

Iragarkia
Munduko Pilota txapelketaren 5. jardunaldia
18:00 - 20:00
Euskal Pilota Selekzioak lehen bi finalak jokatuko ditu astearte honetan.
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Azken eguneratzea

Zesta-puntako banakako finaletarako txartela eskuratu dute Helena Barrentxeak eta Aritz Erkiagak Munudko Pilota Txapelketaren 5. jardunaldian. Horrez gain, Euskal Selekzioa parapilota finalean ere izango da.

Esku-pilota Munduko Pilota Txapelketa Pilota Zesta-punta

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