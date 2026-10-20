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Ander Murua, Lau t'erdikoaren ustekabeko protagonista: “Lehen mailan presioa handiagoa da"

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18:00 - 20:00

Ander Murua. Irudia: EITB

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Ander Murua Lau t’erdiko protagonista izaten ari da, ustekabean. Darioren lesioak final-zortzirenak jokatzeko aukera eman zion Arrasateko aurrelariari. Senar gainditu eta Ligaxka Elordiri irabazita abiatu du. Muruak amets egiten jarraitu nahi du.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Aspe Pilota Pilota

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