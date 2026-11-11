EUROPAKO MENDIAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Iker eta Eneko Pouk hirugarren bide bat ireki dute Peña Santan: Relampagu

Iragarkia
Hermanos-Pou-Picos-de-Europa-Via-Relampagu
18:00 - 20:00

Pou anaiak, Relampagu bidean. Irudia: EITB.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Rayu eta Truenu zabaldu ondoren, Pou anaiek hirugarren bide bat ireki dute Peña Santan: Relampagu. Bide berriak 600 metroko luzera eta 8c zailtasuna du.

Kirol gehiago Mendi kirolak Pou Anaiak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X